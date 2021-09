Baianos criam filtro que pode retirar plástico de águas do oceano

Recém graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Thiago Oliveira,25, sempre teve o empreendedorismo como meta na vida. Em outubro de 2019, ele foi convidado, junto com estudantes universitários de diversas áreas, para participar do hackathon Space Apps, concorrendo com mais de 29 mil projetos de todo o mundo. “Quando iniciamos a participação no evento, não tínhamos ideia do que seria o desafio e a escolha por trabalhar com soluções para o ambiente marinho ocorreu quase como uma resposta ao fato de estarmos diante da Baía de Todos os Santos”, conta o jovem empreendedor.

Integrante da equipe Cafeína - em parceria com os colegas da área de administração Antônio Rocha, Pedro Dantas e Genilson Brito, além do engenheiro químico Ramon de Almeida - eles desenvolveram um protótipo, o Ocean Ride, capaz de fazer uma filtragem da água do oceano, retirando os resíduos conhecidos como microplásticos, que são ingeridos por animais marinhos e, por sua vez, quando consumidos, terminam parando nos organismos humanos. O sistema de filtragem pode ser acoplado em embarcações e plataformas fixas. Uma vez filtrada, a água volta ao oceano e os resíduos ficam retidos para que sejam destinados a outros fins que não alimentação da fauna marinha.

O projeto inovador despertou o interesse de empresas diversas, mas a pandemia deu um freio no projeto da equipe, que se prepara para a retomada dos testes desses sistemas. Para falar sobre essa iniciativa que dialoga com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, Thiago Oliveira será o convidado do programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira,08, às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram.

Durante o bate papo com a consultora e especialista em pequenos negócios Flávia Paixão, Thiago vai abordar o passado empreendedor, quando já chegou a vender balas em ônibus e a atuação com venda de micro crédito, além de falar sobre as expectativas de futuro no trabalho com o Ocean Ride. “Sempre quis trabalhar com algo que fosse meu, fosse uma empresa, um serviço, um produto ou uma solução como essa”, conta.

