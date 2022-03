Baianos podem solicitar reimpressão da carteira de identidade pela internet

Fazer reimpressão da carteira de identidade está mais fácil na Bahia, já que a solicitação pode ser feita pela internet. Neste caso, o cidadão escolhe um posto do SAC e se desloca uma única vez, apenas para a retirada do documento. O RG Expresso pode ser solicitado em todos os 36 postos da Rede SAC na capital, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e interior do estado. O cidadão solicita o serviço através do SAC Digital.

Para a solicitação do RG Expresso é necessário que a carteira de identidade atual tenha sido emitida no prazo máximo de seis anos. O cidadão também precisa ter a biometria cadastrada no sistema, além de fotografia e assinatura. A entrega do documento só poderá ser feita pelo próprio titular, que precisa autenticar a biometria no ato. O prazo de recebimento é de até sete dias úteis após o pagamento da taxa de R$ 43,62.

Atualmente, existem mais de 4,6 milhões de baianos aptos a solicitarem o RG Expresso, de acordo com dados do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM). Para o diretor do IIPM, Jorge Ressurreição, o RG Expresso atende à diretriz do Governo do Estado de tornar os serviços públicos cada vez mais virtuais. “É um conforto e comodidade ao cidadão ter a possibilidade de solicitar um documento tão importante sem se deslocar de sua casa, apenas tendo acesso à internet”, ressalta.

Para solicitar o RG Expresso, é só baixar o aplicativo ou acessar www.sacdigital.ba.gov.br. É importante lembrar que para entrar nos postos da Rede SAC é necessário apresentar comprovante de vacinação completa contra a covid-19 (incluindo a dose de reforço), e estar sem sintomas gripais. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).