Bailarinas do Faustão alugam casa para festa de fim de ano; veja fotos

A madrugada de sexta para sábado foi animada para as bailarinas do Domingão do Faustão. As meninas alugaram uma casa especialmente para fazer o famoso amigo secreto de final de ano e celebrar a amizade. Integrado por 40 bailarinas, o Balé do Faustão está sempre renovando o elenco. No primeiro trimestre de 2018, 14 meninas estrearam no elenco: Amanda Malaquias, Arethusa Colombo, Bárbara Perbone, Carol Amaral, Carol Miarelli, Gabriela Baltazar, Giovana Gallucci, Isabella Arantes, Jaque Ciocci, Juliana Olimon, Karine Guzman, Larissa Lannes, Laura Zanforlin e Tuanny Suemy.

Além de alugarem a casa, as garotas contrataram um fotógrafo para registrar todos os cliques da confraternização. E a festa não parou na madrugada não! O sábado de sol continua animado com muita piscina, dança e música. Confira alguns registros:

(Fotos: Eder Ortega/ Divulgação)