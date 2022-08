Baile Favellê reúne 25 artistas em apresentação exclusiva em Salvador 

Vinte e cinco artistas que integram o selo Favellê Music subiram ao palco para um show exclusivo, na noite do último sábado (13), durante o Baile Favellê, realizado na Casa Rosa, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O evento, voltado para convidados, uniu música, dança, performance e tecnologia.

O objetivo do selo, criado pelo músico baiano Marivaldo dos Santos e a produtora Fernanda Mello, é criar uma rede de artistas, de favelas e periferias, oferecendo apoio de mídia, assessoria e produção musical, incluindo a gravação de músicas em estúdio e a produção de videoclipe.

O show durou pouco mais de duas horas e reuniu no palco talentos de várias regiões da cidade como Paripe, Subúrbio Ferroviário, Saboeiro, Cabula e Nordeste de Amaralina, comunidade onde Marivaldo nasceu e cresceu. Os artistas apresentaram seus trabalhos autorais que serão lançados nos próximos meses. O corpo de dança foi coreografado por Elivan Conceição.

"Iniciamos por aqui, mas a nossa proposta é ampliar esse trabalho, agregando artistas de favelas e periferias de qualquer cidade do Brasil", disse o idealizador do Favellê Music. Para Marivaldo, o Baile Favellê também não pode se restringir a Salvador. "O baile é um produto da nossa gravadora. Fizemos duas edições em Nova York e, agora, realizamos essa edição especial em Salvador, com os artistas que estão conosco. Queremos levar esse formato de evento para outras cidades também", ressaltou.

O Baile Favellê teve o apoio da cantora Ivete Sangalo, Apple Produções, Studio Nagô, a aceleradora de startups Vale do Dendê, além das empresas A Geradora, Uranus 2, RioSol, AMMA e uma equipe que atuou na produção visual do evento.

"Já estamos dialogando com alguns investidores e estamos em busca de outros que tenham interesse em vincular a marca ao Favellê Music e fortalecer esse movimento, que representa um novo portal para as favelas e periferias. Nossa empresa tem o intuito de revelar novos artistas e novos estilos musicais desses tantos talentos espalhados por nosso Brasil", ressaltou Marivaldo dos Santos, que busca novos apoios e patrocínios.

Baiano no mundo

Marivaldo dos Santos nasceu e cresceu no Nordeste de Amaralina e há mais de 20 anos integra o elenco fixo do show percussivo Stomp, em Nova York, onde reside atualmente. "Saí de Salvador e fui tentar ganhar a vida como músico em Nova York. Deu certo, mas sei que não é toda história que acaba assim. É por isso que tento usar toda a experiência que acumulei ao longo desses anos para dar suporte aos nossos artistas das favelas e das periferias”, diz.

Ao lado de Fernanda Mello, que é produtora do artista, Marivaldo também fundou o projeto social Quabales, em 2012, cuja sede funciona no Nordeste de Amaralina. No local, alunos da comunidade e de outras localidades de Salvador têm acesso a aulas gratuitas de percussão, violão, dança, capoeira, canto, inglês, entre outros aprendizados.

Agora, com o Favellê Music, Marivaldo espera que o investimento feito nos artistas possa retornar às respectivas comunidades. “Acima de tudo, queremos mostrar que precisamos dar passos à frente sem nunca esquecer de onde viemos”, conclui.

Confira a lista de artistas que integram o Favellê Music:

Ana Sales

Brianny

Gallo

Gleyce Manu

Jhon Leão

Juninho

Liyah Wolguer

Mapa

Medusa

Moura X

Nagô Bets

Paula Gringa

Pérola

Petula

RN

Santox

Smplsmente

Thati Souza

Udi Santos

Vamarlei

Vitor Portella

Grupos Artísticos:

AP MOB:

- Berg

- DoEgito

- Roni R10

BLACK ROYALT:

- Gringa

- Grego

- Rangel

QUABALES BANDA

BANDA BASE FAVELLÊ

Marivaldo dos Santos

Felipe Pires

Janderson Costta

Vitor Portella