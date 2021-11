Bailinho de Quinta anuncia festa de réveillon no Trapiche

A nova temporada do Bailinho de Quinta vai ter festa de réveillon para se despedir de 2021 com muita folia. A mistura musical que é típica do Bailinho está garantida com os shows do Cortejo Afro e Márcia Castro, além do próprio Bailinho. O evento é open bar e acontece no Trapiche Barnabé das 21h até as primeiras horas de 2022. Os ingressos já estão à venda na plataforma do Sympla a partir de R$ 150.



“A expectativa maior é de que as pessoas se divirtam muito e saiam reenergizadas, com a sensação leve de renovação”, conta Graco, músico da banda. Ele também explica que no show serão tomadas todas as medidas para evitar disseminação da covid-19 e destaca que será necessário apresentar carteira de vacinação completa na entrada.



O repertório dessa temporada promete vir cheio de novidades. Segundo Thiago Trad, também do grupo, pelo menos metade das músicas são novas no show da banda. Com o arranjo carnavalesco que o público do Bailinho já conhece, o grupo mistura artistas como Duda Beat, Chiquinha Gonzaga, Moraes Moreira e Timbalada para começar o ano como deve ser, com muita festa, positividade e só depois do carnaval.



SERVIÇO

O quê: Réveillon do Bailinho

Onde: Trapiche Barnabé

Quem: Bailinho de Quinta, Cortejo Afro e Márcia Castro

Quando: 31 de dezembro (sexta), a partir das 21h

Ingressos: Sympla