Bailinho de Quinta faz CarnaLIVE à Fantasia Em Casa

Neste domingo (21), a banda Bailinho de Quinta faz, a partir das 17h, seu CarnaLIVE à Fantasia Em Casa. Tradicional baile da banda no primeiro domingo pós Quarta Feira de Cinzas dessa vez será online.



A banda vai colocar o bloco dentro da casa dos foliões em um Bailinho à Fantasia. “Os Bailes à Fantasia produzidos pelo Bailinho de Quinta já são tradicionais na cidade e, mesmo em um momento atípico e que requer cuidados e distanciamento, podemos contribuir levando nossa alegria para a casa das pessoas, com toda segurança. Será uma oportunidade linda pra família ativar a criatividade, colocar a fantasia e brincar em casa”, conta Graco, músico da banda.



Além das tradicionais marchinhas, frevos e hits do axé, o Bailinho tocará um apanhado das músicas mais pedidas nos últimos dez anos de Bailes de Carnaval. A regra é pra todo mundo ficar em casa com toda segurança que o momento pede e vestir uma fantasia para curtir uma Live diferente e inédita que será transmitida no canal do Youtube da banda.



O “Bailinho à Fantasia Em Casa” vai ter interação em tempo real, concurso de fantasias criativas e muita alegria, confete, purpurina, glitter e serpentina. O público será convidado a postar uma performance com sua fantasia com duração de até 15 segundos usando a #BailinhoAFantasiaEmCasa e já estará concorrendo aos prêmios que serão divulgados durante a festa online. Os vencedores, as três fantasias mais votadas pela comissão, também serão anunciados na Live.



O carnaval virtual do Bailinho também fará uma campanha para arrecadar fundos pro Backstage Invisível Salvador, que atende aos profissionais que trabalham nos bastidores do entretenimento e estão passando por dificuldades nesse momento de pandemia. Muito além do entretenimento, o “Bailinho à Fantasia em Casa” tem cunho cultural e social, e conta com a ajuda de todos os foliões.