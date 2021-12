Bailinho de Quinta se apresenta no Santo Antônio neste sábado (11)

O Bailinho de Quinta está de volta ao Santo Antônio neste sábado (11). A área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, que já sediou o evento diversas vezes, está de cara nova para receber a festa, que começa às 18h. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla.

“O bairro acolheu muito a gente. O Santo Antônio é a essência do Bailinho, que surgiu da tradição dos bailinhos de carnaval do Pelô. Por isso quando a gente toca lá gera muita força e evoca toda essa magia do carnaval”, conta Thiago Trad, músico da banda.

Além do espaço novo, também tem novidade no repertório, com canções da Timbalada, Vanessa da Mata e Moraes Moreira. O evento também conta com a participação da banda Os My Friends e a discotecagem do DJ Lúcio K. Para ter acesso à festa será exigido o uso de máscara e apresentação de cartão de vacina na entrada do evento.