Bairro da Paz recebe iluminação em LED através da prefeitura

Quando a recepcionista Juciene Oliveira, 34 anos, sai de casa para trabalhar as ruas do Bairro da Paz, em Salvador, ainda estão escuras. Ela contou que sente medo da criminalidade e que a iluminação fraca dos postes aumenta a sensação de insegurança, por isso, espera que a inciativa da prefeitura de levar para a região o programa Iluminando Nosso Bairro ajude a amenizar o problema.

Nesta quinta-feira (11), o prefeito ACM Neto foi até o local para assinar a ordem de serviço para a implantação do programa. Na prática, as lâmpadas dos postes serão substituídas por iluminação em LED, mais potentes e econômicas. A mudança vale para todas as ruas.

“Demos uma ordem de serviço para a implantação do Iluminando Nosso Bairro, no Bairro da Paz. Vão ser 179 ruas beneficiadas, e R$ 2,2 milhões em investimento. Estamos falando de mais de 1,3 mil postes que vão receber iluminação em LED, a mais moderna que existe e que chega para mudar a cara dos bairros, além de trazer ganhos em termos de segurança para os moradores”, afirmou.

Prefeito assina ordem de serviço (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

A assinatura da ordem de serviço aconteceu na Praça das Decisões, na Rua Nossa Senhora da Paz, e dezenas de moradores foram até o local para conferir. A substituição das lâmpadas começou nesta quinta e deve durar até 30 dias.

Segundo o diretor de Serviços de Iluminação Pública, Júnior Magalhães, as lâmpadas em LED têm duração de 5 anos, enquanto a comum tem prazo de validade de 2 anos. Além disso, a economia gerada com o modelo mais moderno pode superar os 50% na conta da energia.

“O objetivo é modernizar a iluminação do bairro. A lâmpada em LED tem mais qualidade de luz, com redução de consumo e manutenção, o que vai diminuir os custos da prefeitura, porque as luminárias têm garantia de 5 anos. Temos um estudo que mostra uma economia de até 52% no consumo de energia com essa modernização”, afirmou.

O próximo bairro que receberá o programa será a Palestina, seguida de Valéria e Pernambués. O Secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), Felipe Lucas, responsável pelo serviço, comemorou a inciativa.

“Esse momento nos deixa com esse sentimento de alegria porque o Bairro da Paz sempre foi esquecido. Essa gestão rapidamente mudou esse contexto. São 179 logradouros beneficiados, e quando a gente fala em iluminação estamos falando também em segurança, então, parabenizo essa comunidade que hoje ganha esse presente”, afirmou.

Essa é a quarta região de Salvador que recebe a iniciativa, que já passou pelo Calabar, Nova Constituinte e Liberdade.

O primeiro bairro contemplado foi o Calabar, em março do ano passado, seguido de Nova Constituinte. No Calabar, foram investidos R$ 800 mil e 92 ruas foram beneficiadas com o que há de mais novo e eficiente em iluminação pública. Foram 634 pontos englobados, com 430 luminárias em LED de 50W, 103 de 70W e 101 de 100W.

Já na Nova Constituinte, a modernização ocorreu em 135 logradouros, com a instalação de 865 pontos em LED e implantação de 52 postes, com investimento de R$ 1,170 milhão. Na Liberdade, foram 417 pontos de LED com potência variando entre 50W e 100W e implantação de 28 postes, com investimento de cerca R$ 580 mil.