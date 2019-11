Bairro da Paz receberá projeto social para crianças que não sabem ler e escrever

O Bairro da Paz receberá um projeto especial para auxiliar crianças com dificuldades para ler e escrever. A expectativa é que 150 delas, com idades entre 6 e 11 anos, sejam beneficiadas pelo “Apoio Pedagógico”, da Santa Casa de Misericórdia.

O projeto será realizado por meio de uma parceria entre a Santa Casa de Misericórdia da Bahia e a Prefeitura, através da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). O investimento será de R$ 193,3 mil.

De acordo com o vice-prefeito Bruno Reis, para promover avanços no aprendizado desse público, a Santa Casa de Misericórdia vai oferecer atividades pedagógicas, com o uso da música, teatro, jogos, brincadeiras, artes visuais e capoeira. Além disso, por um ano, a entidade vai realizar atividades artísticas e culturais no contraturno escolar.

Ainda segundo Reis, realizar esse tipo de ação é fundamental. “Dá muito mais resultado realizar parcerias do que montar uma estrutura própria. Para o Poder Público, o preço do serviço oferecido é sempre maior, se compararmos com as organizações sociais, que recebem isenções. Quando eu era secretário de Promoção Social, o acolhimento de uma pessoa de rua custava R$ 3 mil por mês. Nós passamos a executar esse serviço de forma conveniada. E o valor caiu pela metade”, avaliou.

Já o provedor da Santa Casa de Misericórdia, Roberto Sá Menezes, destacou o trabalho que tem sido desenvolvido com a prefeitura. “Somos parceiros na execução da política de assistência ao SUS, não só no Hospital Santa Izabel, mas também na administração do Hospital Municipal de Salvador, recentemente inaugurado, há cerca de um ano e meio, no bairro da Boca da Mata. Procuramos corresponder à confiança com a qualidade dos serviços que nós prestamos”, assinalou.