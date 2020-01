Bairro de Nova Esperança ganha Centro de Referência de Assistência Social

A partir desta quarta-feira (8), o bairro de Nova Esperança ganhará o novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Ceasa. Localizado na Rua Castro Alves, nº 8, o espaço beneficiará moradores do Barro Duro, Bom Sucesso, Campo Verde, Cepel I, Cepel II e Areia Branca.

A prefeitura fará a inauguração às 9h, através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). O local recebeu um investimento de R$ 541 mil para que fossem feitos reparos elétricos, hidráulicos, construção de sanitário, pintura, colocação de divisórias, instalação de ar-condicionado e rede lógica, adequação para acessibilidade, mobiliário novo, entre outros itens.

O novo CRAS, que funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, terá capacidade para realizar cerca de 620 atendimentos socioassistenciais por mês.

O CRAS conta com assistentes sociais, psicólogos, estagiários e pessoal de apoio, e oferecem à população serviços como orientação, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, cadastramento e atualização do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, educação financeira, orientação jurídica, entre outros.