Bairro de Salvador foi beneficiado com obra após votação na internet

Toda vez que chove o soldador industrial Edvaldo Gomes, 74 anos, sabe que não pode passar pela Rua Recanto da Urbis, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ele mora na rua ao lado e conta que em um dos episódios precisou atravessar com a água na altura da cintura. Essa região foi uma das contempladas com o programa Ouvindo Nosso Bairro, desenvolvido pela Prefeitura, e passará por obras de drenagem.

O resultado do programa foi divulgado nesta quarta-feira (17). “Nem precisa chover muito e já começa a alagar. A água sobe e invade as casas e os moradores tem que correr para tentar salvar os móveis. Alaga tudo. As outras ruas também são atingidas, a minha também, mas eu nunca perdi móveis”, contou.

Esse cenário pegou de surpresa o atual presidente da Associação de Moradores da Rua Recanto da Urbis e Adjacências, George Barreto, quando ele mudou para a região, há dez anos. Na época, não existia Associação e ele levou um susto quando viu a água entrando no imóvel e destruindo o que estava pelo caminho.

“De lá pra cá, foram quatro situações como essa, por quatro vezes a água invadiu a minha casa e pedi sofá, geladeira, mesa, enfim, muitos prejuízos. Fundei a Associação para cobrar da Prefeitura uma solução, como pessoa jurídica, e ficamos muito felizes com esse resultado”, disse.

A terceira edição do Ouvindo Nosso Bairro foi lançada em julho. Até agosto, os moradores dos 170 bairros de Salvador podiam acessar a página do programa na internet ou procurar uma prefeitura-bairro e votar em uma das 19 opções de obras disponíveis para a região ou fazer novas sugestões. As cinco intervenções mais votadas serão realizadas pela Prefeitura.

Os moradores de Periperi fizeram um mutirão. Um deles gravou uma mensagem explicando sobre o programa, outro emprestou o carro de som para fazer a propaganda e os mais jovens criaram um grupo para orientar os mais velhos a como votar. O resultado foi 4,6 mil votos apenas na Rua Recanto da Urbis, a mais votada da cidade. A região vai receber obras de drenagem para acabar com os alagamentos.

Prefeito assina ordem de serviço (Foto: Valter Pontes/ Secom)

Início

O prefeito Bruno Reis foi até o local assinar a ordem de serviço para o início imediato de todas as obras que foram colocadas como prioridade em casa um dos 170 bairros, incluindo as ilhas. O investimento é de R$ 41 milhões. A primeira obra da lista será executada de imediato e as demais serão realizadas nos próximos anos.

"Esse é o maior programa de escuta popular do Brasil. As pessoas votam escolhendo suas prioridades e a prefeitura executa. Estamos dando ordem de serviço para que seja feita uma obra por bairro, a mais votada de cada região. Ano que vem executamos a segunda colocada. Em 2023, a terceira colocada. E, em 2024, a quarta colocada”, afirmou.

No Recanto das Urbis, além da obra de drenagem, que vai durar seis meses e custar R$ 670 mil, os moradores pediram também pavimentação asfáltica, limpeza do Canal Paraguari e pavimentação de novas ruas. O secretário geral de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Kaio Moraes, contou que foram 53 mil votos e 684 obras solicitadas.

“Este ano, por conta da pandemia, fizemos uma audiência pública em todas as prefeituras-bairro, deixamos atendentes com tablets para receber as indicações dos moradores e nosso site ficou disponível para receber os votos on-line. Antigamente, era só encontro presencial e a noite, o que dificultava a participação de todos. Foram mais de 53 mil votos na primeira e na segunda fase”, disse.

A lista das obras mais votadas em cada bairro será divulgada no Diário Oficial e nos canais de comunicação da Prefeitura nos próximos dias. Algumas delas já foram iniciadas, como na 1ª Travessa Simone Barradas, no Jardim Nova Esperança, que recebeu nova pavimentação após investimento de R$ 253 mil. Também está sendo realizado o recapeamento asfáltico do Túnel Américo Simas, com investimento de quase R$ 124 mil.

Outras intervenções em andamento são a escadaria da 2ª Travessa Senhor do Bonfim, na Engomadeira; e a sinalização de trânsito nas avenidas Santa Luzia (Horto Florestal) e Aliomar Baleeiro (Novo Marotinho). O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Sinfra), Luiz Carlos de Souza, responsável por tocar as obras, contou que o programa enfrentou resistência no início.

“Quando estive vereador, na oportunidade para votar esse projeto para que se tornasse uma política de estado, alguns vereadores ficaram preocupados porque tiraria deles a oportunidade de estar indicando [as obras], mas não. Essa é uma ferramenta de escuta que amplia a participação da população e que por ser uma política de estado não importa o governo que vier será colocada em prática. É uma ação muito importante”, disse.

Lançado pela primeira vez em 2015, essa foi a terceira edição do Ouvindo Nosso Bairro, a primeira de forma virtual. A maioria dos pedidos foram para obras de drenagem (4.616), recapeamento asfáltico (3.911) e construção e reforma de praças (2.122). Os bairros que lideraram o número de participações foram Periperi (4.643), Mussurunga (3.951) e Vila Laura (2.314).

Algumas obras que serão realizadas:

Novas praças (35)

Recapeamento asfáltico (21)

Escadarias (20)

Drenagem (19)

Limpeza de canais (15)

Aberturas de novas vias e pavimentação (12)

Proteção de encostas (8)

Academias de saúde (6)

Campos de futebol (4)

Quadra de esportes (3)

Finais de linha (3)

Pontos de wi-fi gratuito (2)

Bairros mais votados:

1. Periperi

2. Mussurunga

3. Vila Laura

4. Centro

5. Valéria

6. Paripe

7. Pirajá

8. Fazenda Coutos

9. Barreiras

10. Jardim Armação