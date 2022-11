Bairros de Salvador e Região Metropolitana ficam sem energia nesta terça-feira (8)

Bairros de Salvador e Região Metropolitana ficaram sem energia, na tarde e início da noite desta terça-feira (8), após a Neoenergia Coelba ter realizado um desligamento temporário em um linha de transmissão que causou instabilidade no fornecimento.

Segundo a Coelba, apesar de o fornecimento ter voltado em alguns locais, regiões de Ondina, Federação e Garibaldi seguem sem energia. Moradores também relatam instabilidade no serviço de internet das redes móveis.

Por conta da instabilidade, o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (Ihac), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), suspendeu as aulas que aconteceriam na noite desta terça.

A Neoenergia Coelba informou que desde o início da ocorrência, equipes da concessionária atuaram na transferência de cargas, a partir do Centro de Operações Integradas da empresa, a fim de garantir o restabelecimento do serviço: "No momento, equipes seguem atuando para normalizar o serviço em trecho do bairro da Federação, Garibaldi e Ondina. O trabalho das equipes técnicas seguirão até que o serviço seja plenamente restabelecido".