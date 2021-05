Baixista do Harmonia, Bimba é internado em Salvador com complicações da covid

O baixista e diretor musical Bimba, do Harmonia do Samba, está internado no Hospital Aliança, em Salvador, por conta de complicações da covid-19.

Segundo comunicado da banda, o músico deu entrada na unidade médica no domingo (30), por motivos de segurança, mas tem quadro de saúde considerado positivo. Ele não está intubado e não tem qualquer outro quadro de infecção.

"Solicitamos respeito à família e amigos e pedimos que nenhuma notícia equivocada seja veiculada", diz o comunicado, que informa que atualizações sobre o estado de Bimba serão divulgados através de boletins da equipe médica.

Vocalista do grupo, Xanddy republicou o comunicado. "Daqui a pouco nosso Mestre Bimba estará em casa em nome do Senhor Jesus", escreveu o cantor.