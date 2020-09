Balé na vitrine: shoppings divulgam campanha para o Balé Folclórico da Bahia

Uma vitrine com imagens de bailarinos, em tamanho real, em movimento de dança, é o novo 'palco' do Balé Folclórico da Bahia (BFB). Essa foi a forma criativa que o Salvador Norte e o Salvador Shopping encontraram para divulgar a campanha de arrecadação que está acontecendo em benefício da companhia.

A ideia é que a vitrine seja vista como um palco, mostrando a performance do grupo que divulga a cultura popular brasileira e afro-baiana há 32 anos. No local, um QR Code direcionará o público que apontar a câmera do celular diretamente para a “vakinha” (doação virtual) criada por Vavá Botelho, fundador e diretor geral do BFB.



As vitrine dos dois shoppings já estão abertas e ficam nos pisos L2 dos centros de compras. “Estamos sempre buscando oportunidade de contribuir com ações sociais. Nosso objetivo, neste caso, foi mostrar a beleza da arte deste grupo que é considerado um dos mais importantes do mundo e sensibilizar os clientes para ajudar”, afirma Fabiano Mehmeri, coordenador de Desenvolvimento Socioambiental do Grupo JCPM, do qual os shoppings fazem parte.



Com o fechamento do Teatro Miguel Santana, no Pelourinho, em virtude da pandemia, o Balé Folclórico da Bahia precisa de recursos para não encerrar suas atividades em definitivo. Além de premiada por todo o mundo, a companhia já formou mais de 700 bailarinos.

A maioria deles de origem muito simples, que aprenderam os primeiros passos de dança no Balé e hoje brilham em grandes companhias internacionais do mundo. “Além do trabalho artístico, temos uma função social”, afirma Vavá Botelho.

Mais informações sobre o Balé podem ser obtidas no site da companhia.