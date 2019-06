Foto: Reprodução/Twitter

Algumas mulheres remavam tranquilas no mar da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando foram surpreendidas por uma baleira jubarte realizando saltos na água. A cena ocorreu na última segunda feira (17) e por causa do impacto do animal na água os barcos onde as remadoras estavam chegaram a tremer.

O espetáculo impressiona quem estava em um barco próximo, entre elas as remadoras que fizeram o registro, Fernanda Charbel e Marcela Carrocino, presidente do Quebra-Mar.