Balenciaga se desculpa após críticas aos anúncios com crianças e ursinhos 'fetichistas'

A grife Balenciaga foi recentemente criticada por um ensaio de fotos que mostrava modelos mirins posando com bolsas da marca em formato de ursinhos de pelúcia.

Os ursinhos, no entanto, eram revestidos de itens associados a fetiches e ao sadomasoquismo, como pulseira, coleiras de couro.

A campanha de publicidade anterior da marca também inclui, em uma das fotos, uma bolsa em cima de alguns documentos. Quando as pessoas ampliaram o texto, perceberam que os papéis eram de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos relacionada a imagens indecentes de crianças.

A Balenciaga retirou as imagens de circulação e diz que vai "tomar medidas" em relação à campanha. Entenda:

Críticas

A marca de grife, já conhecida dos internautas por gerar polêmicas, começou a postar as imagens dessa campanha em suas redes sociais em 16 de novembro.

As críticas viralizaram inicialmente nos Estados Unidos, e ganharam força após uma postagem da YouTuber June Nicole Lapine. A Balenciaga deletou todas as imagens pouco tempo depois.

Depois disso, alguns canais de televisão de direita dos EUA publicaram a história e acusaram a grife de "endossar a pornografia infantil".

A acusação foi alimentada pela campanha de colaboração com a Adidas, que tinha imagem de documentos sobre um julgamento sobre pornografia infantil na internet.

As desculpas

A empresa publicou um pedido de desculpas aos 14 milhões de seguidores no Instagram e disse que suas bolsas de pelúcia "não deveriam ter sido fotografadas com crianças".

A marca disse ainda que removeu os itens de venda e se desculpou por exibir "documentos perturbadores" na campanha de colaboração da Adidas.

O fotógrafo Gabriele Galimberti, que tirou as fotos da campanha, também divulgou um comunicado, dizendo que a ideia era imitar sua série Toy Stories, que tinha fotos de crianças ao redor do mundo posando com suas coisas favoritas.

Ele disse aos seguidores que não tinha controle sobre os modelos ou produtos usados ​​nas fotos da Balenciaga e destacou que não eram explícitos.

Galimberti também destacou que não estava ligado à campanha anterior com a Adidas.

A Balenciaga disse que está "tomando medidas legais" contra as pessoas que contratou para produzir as imagens por incluir "itens não aprovados".