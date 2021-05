Bancários fazem ato na Pituba e pedem para ser vacinados contra a covid

O Sindicato dos Bancários da Bahia realizou nesta terça-feira (11) um ato em homenagem às vítimas da covid-19 no país. A manifestação aconteceu às 7h30, na agência da avenida Manoel Dias da Silva, em Salvador.

Os empregados que compareceram ao ato estavam vestidos com roupas pretas, como forma de luta pela tragédia da pandemia. Na oportunidade, os bancários cobraram ainda vacina para todos os trabalhadores das agências, melhores condições de trabalho e o fim das metas abusivas.

"O desmonte do banco também será denunciado. Partes estratégicas da Caixa e muito rentáveis estão sendo entregues ao grande capital privado, como a Caixa Seguridade, que no ano passado faturou R$ 1,8 bilhão. As vendas comprometem importantes programas de inclusão social, como o Bolsa Família e o Fies. Um prejuízo a toda nação", afirmou o sindicato em nota.