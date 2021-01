Bancários protestam contra demissões na Avenida Sete

Bancários realizaram, na manhã desta terça-feira (12), em frente à agência da Caixa Econômica da Avenida Sete, um protesto contra as demissões de funcionários e o que chamaram de um processo de enfraquecimento da instituição para posterior privatização do banco, que completa 160 anos hoje.

Augusto Vasconcelos, presidente do sindicato dos bancários, alega que os bancários sofrem de um adoecimento causado pelos bancos através de forte pressão, feita com a intenção de obter demissões voluntárias. "O número de desligamento, infelizmente, deve aumentar. No Banco do Brasil, tem programa de demissão voluntária. Em outros bancos, as pressões e metas abusivas impostas aos funcionários forçam demissões. É um verdadeiro processo de desmonte que vemos em bancos como o BB, a Caixa e o Banco do Nordeste", contou Augusto, que afirma que as pressões também ocorrem em instituições privadas.

Em 2020, as instituições bancárias da Bahia demitiram 1198 funcionários, deixando um saldo negativo de 437 postos de trabalho. Para Augusto, esse cenário das instituições prejudica os cidadãos. "No caso da Caixa, o menor número de funcionários representa uma fila ainda maior de pessoas nas agências. O que se tem hoje não é capaz de suprir a demanda de todos e quem permanece trabalhando sofre e é levado a exaustão", disse.

De acordo com grupo formado por aprovados no concurso de 2014 que não foram convocados pela instituição, dos dois mil aprovados na prova, apenas trezentos e cinco aprovados foram chamados para ocupar seus postos na Caixa Econômica.

*com orientação da subchefe de reportagem Monique Lobo