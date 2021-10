Banco de Sangue de Salvador segue aberto no feriado

Que tal colocar na sua agenda de atividades deste feriado um programa diferente? O Banco de Sangue de Salvador estará aberto para receber os doadores que se disponibilizarem a entrar nessa corrente do bem nesta terça-feira (12), das 7h às 18h, na unidade São Rafael, em São Marcos.

Com as múltiplas demandas profissionais, de estudo e de casa, no feriado as pessoas querem mais é relaxar e aproveitar o tempo para o lazer. Porém, o Banco de Sangue esclarece que o procedimento não dói e é rápido, dura em média 40 minutos e ainda sobra tempo para descansar e desfrutar de momentos prazerosos ao lado da família e de amigos.

Todos os tipos sanguíneos são necessários e bem-vindos e o apelo é para que os doadores compareçam ao Banco de Sangue para praticar esse gesto solidário que salva até quatro vidas.

A instituição segue rigorosamente todos os protocolos de segurança contra a covid-19 e mantém boas práticas preventivas para o enfrentamento ao coronavírus.

Requisitos básicos para doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH, etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença dos pais no momento da doação);

• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

• Estar em boas condições de saúde;

• Pesar no mínimo 50 kg;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas. Não é necessário estar em jejum;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e língua (12 meses após a retirada);

• Não ter diabetes em uso de insulina;

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Doença de Chagas ou Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas para realizar doação de sangue;

• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma;

Consulte nossa equipe em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

Critérios específicos para o Coronavírus:

• Se teve contato com paciente positivo ou com suspeita de COVID-19, aguardar 14 dias;

• Se contraiu COVID-19, aguardar 30 dias;

• Aguardar 48h caso tenha tomado a vacina Coronavac/Sinovac e 7 dias caso tenha tomado a Astrazeneca, Pfizer ou Janssen;

• Candidatos que viajaram para o exterior devem entrar em contato com o Banco de Sangue para entender o período que não pode doar (varia de país a país).

Banco de Sangue de Salvador:

Unidade Hospital São Rafael

Endereço: Avenida São Rafael, 2152 - São Marcos

Telefones: (71) 3281-6295 | WhatsApp: (71) 99718-8708

Atendimento: Diariamente, das 7h às 18h, incluindo sábados, domingos e feriados

Estacionamento do Hospital São Rafael

Unidade Aliança [estará fechada neste feriado do dia 12/10. Reabrindo normalmente na quarta-feira (13)]

Endereço: Av. Juracy Magalhães Júnior, 2096 - Rio Vermelho

Telefones: (71) 2108-4693 | WhatsApp: (71) 99653-1882

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e sábado, das 8h às 13h.

Estacionamento do Hospital Aliança