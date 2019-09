Banda Afrocidade fará abertura de show do Racionais MC´s em Salvador

Um dos maiores grupos de rap do país está de volta em Salvador com apresentação na Arena Fonte Nova. O Racionais MC´s, formado por Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e DJ KL Jay se apresenta no dia quatro de outubro, a partir das 23h.

E quem faz abertura da apresentação é o grupo baiano Afrocidade. O grupo de Camaçari faz uma mistura de ritmos, que poassam pelo rap e pelas percussões.

No repertório da atração principal, que fará o show acompanhado de uma banda, assim como a apresentação feita em novembro de 2018 em São Paulo, estão composições conhecidas como Tempos Difíceis, Pânico na Zona Sul, passando por Voz Ativa, Homem na Estrada, Capítulo 4 Versículo 3 e Negro Drama.