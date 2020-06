Banda Fulô de Mandacaru inicia série de lives juninas do CORREIO

Vem de Pernambuco a primeira atração do projeto que vai levar o São João à casa dos leitores do CORREIO, através de lives que acontecerão sempre às sextas e sábados, até o próximo dia 20 de junho: quem abre a programação, nesta sexta (5), é a banda Fulô do Mandacaru, que ficou conhecida em todo o Brasil em 2016, quando foi a grande campeã do reality Superstar, da TV Globo.

A apresentação acontece a partir das 19h, no YouTube do CORREIO. E como a ideia é esquentar o fogueirão, o músico Pingo Barros, que forma a linha de frente da banda ao lado de seu irmão Armandinho do Acordeon e de Tiago Muriê, promete um repertório que traz um recorte histórico dos principais artistas do cenário forrozeiro nacional e regional como: Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Dominguinhos, Mastruz com Leite, Alcymar Monteiro e Jorge de Altinho, entre outros, além do trabalho autoral.

Em conversa com a reportagem, Pingo Barros disse que está cumprindo rigorosamente a quarentena, mas não está parado: “Estamos trabalhando o nosso novo DVD, Fulô de Mandacaru Summer, que trará um trabalho autoral inédito, além de grandes sucessos de outros artistas. Além disso, estaremos lançando um novo videoclipe gravado em Berlim, na Alemanha, com um música autoral”, contou.

Com a impossibilidade de cumprir sua extensa agenda de shows no período junino, por causa da pandemia do novo coronavírus, Pingo disse já sentir bastante as consequências desse distanciamento. “O que mais traz saudades são as multidões dos diversos festejos juninos do Brasil inteiro que participamos ao longo de 19 anos de carreira. O contato com os fãs é algo que sempre nos motiva muito. Ver as famílias celebrando nossa maior tradição cultural foi sempre uma grande honra”.

Pingo destaca que o São João é a maior expressão popular do Nordeste, pois congrega vários elementos simbólicos da música, da culinária e religião, dentre outras dimensões. “È também um dos maiores promotores de empregos, diretos e indiretos, além do grande potencial turístico que a cultura junina promove”, destaca. Além da live, a Fulô de Mandacaru já fez outra parceria com o CORREIO. Em abril do ano passado, o grupo encartou um CD de forró no jornal.

Além de levar música da melhor qualidade e criar um clima de um verdadeiro arraiá, as apresentações também irão render uma corrente de solidariedade. Durante as transmissões, será possível ajudar a instituição Corrente do Bem. Um QR Code ficará fixo na tela e, ao apontar a câmera, a pessoa será direcionada para uma área, onde poderá fazer doações.



Fulô de Mandacaru venceu reality da TV Globo

A banda Fulô de Mandacaru foi criada em 2001, formada pelos os irmãos adolescentes Pingo Barros e Armandinho do Acordeon, juntamente com um primo que já não faz mais parte da banda. Eles começaram tocando no São João de Caruaru, onde se destacaram. Depois, com a entrada de Tiago Muriê, a banda ganhou sua formação atual, com os três na linha de frente.

Com 19 anos de estrada, 10 CD’s e 5 DVD’s lançados, a Fulô de Mandacaru passou por vários palcos e festivais importantes ao longo de sua carreira, com a mesma autenticidade. Até que no ano de 2016 ocorreu o sucesso nacional, depois de sagrar campeã do programa Superstar, conquistando o país e um contrato com a gravadora Som Livre. Entre os sucessos autorais estão Fulô de Mandacaru Chegou, São João de Outrora e Só o Mie.

Em 2005, a Fulô fez sua primeira turnê internacional, na França, com dez shows. Em novembro de 2018, ficaram 15 dias na Europa, com shows em Portugal, França, Bélgica, Alemanha e Suíça.

*Esse projeto tem a parceria da ITS Brasil



Veja as datas das Lives do correio

Dia 5/06 - Fulô de Mandacaru

Dia 6/06 - Del Feliz

Dia 12/06 - Estakazero

Dia 13/06 - Flor Serena

Dia 19/06 - Zelito Miranda

Dia 20/06 Adelmário Coelho