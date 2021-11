Bandidos assaltam casa em condomínio de luxo em Busca Vida e estupram duas jovens

Um condomínio de luxo em Busca Vida, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi invadido por bandidos. Os criminosos, que estavam armados, entraram em uma casa, furtaram itens de valor e estupraram duas jovens.

O crime aconteceu no feriado do dia 2 de novembro. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a casa foi invadida por pelo meno quatro homens armados, que cobriam o rosto com capuz. Eles invadiram a casa de uma família e renderam os cinco moradores, que foram agredidos.

Durante o assalto, os bandidos roubaram celulares, notebooks e uma quantidade em dinheiro, além de obrigar um dos moradores e fazer transações bancárias via PIX, transferindo mais de R$ 20 mil. Além disso, as vítimas foram amarradas dentro de um dos cômodos do imóvel e duas jovens foram estupradas.

O condomínio divulgou um comunicado em que se solidariza com as vítimas. "Nós, da Administração, nos solidarizamos com as vítimas e lembramos a todos os nossos condôminos a necessidade de ter sempre à vista os nossos canais de comunicação, a fim de garantir a tranquilidade e o bem-estar que todos almejamos. Reforçamos ainda mais os nossos rígidos protocolos de segurança e informamos que estamos conduzindo uma investigação rigorosa do fato", dizia trecho do documento.

Todos os integrantes da casa já prestaram depoimento, e o imóvel já passou por perícia. Além disso, a investigação já solicitou câmeras de segurança do condomínio para ajudar na identificação dos criminosos.

O caso está sob responsabilidade da 26ª Delegacia (Vila de Abrantes), onde foi feito o registro da ocorrência. A unidade já expediu guias para exames periciais para apurar a violência sexual sofrida pelas vítimas.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que só foi informada do caso três dias depois do ocorrido, quando os procedimentos investigativos já haviam sido iniciados pela Polícia Civil. Acrescentou ainda que "mantém o policiamento ostensivo, preventivo e repressivo em vias públicas".