Bandidos atacam banco e fazem reféns em Coronel João Sá

Duas agências bancárias foram atacadas entre a noite desta terça (1º) e a madrugada desta quarta-feira (2), nas cidades de Coronel João Sá e Santa Cruz da Vitória.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 23h20, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste e do 20º BPM foram informados que homens armados, em uma caminhonete Toyota Hilux, branca, atacaram uma agência do Banco do Brasil, na cidade de Coronel João Sá.

Com a chegada dos policiais militares houve troca de tiros, os suspeitos fizeram duas pessoas reféns e fugiram, as vítimas foram liberadas a 16 km da cidade, no povoado de Fortuna. Segundo a PM, próximo à agência foram recolhidos estojos calibre 5,56 mm e de calibre 12. Moradores relataram à polícia que os suspeitos fugiram pela BR 235 sentido cidade de Jeremoabo. O veículo utilizado na ação criminosa foi localizado nas proximidades da cidade de Pedro Alexandre, contendo explosivos.

Policiais Militares da Cipe Nordeste, do 20º BPM com o apoio de policiais do Estado de Sergipe estão realizando buscas na região para localizar e prender os acusados.

Em Santa Cruz da Vitória, a agência do Bradesco é que foi alvo de bandidos durante a madrugada.

Em nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) deslocou equipes para as duas cidades para realizar as perícias necessárias, com análise de imagens de câmeras de segurança. As investigações serão coordenadas pelo Draco, com a delegacia territorial de cada uma das cidades. Ainda não há informação sobre uma eventual subtração de dinheiro.