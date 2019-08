Bandidos atiram em ônibus que voltava de feira literária na Chapada Diamantina

Foto: Leitor CORREIO

Cerca de 40 passageiros viajavam em um ônibus da empresa Cidade Sol, na noite desse domingo (18), quando foram surpreendidos por homens armados que anunciaram um assalto. O coletivo, que havia deixado o município de Mucugê, na Chapada Diamantina, em direção à capital, trazia jornalistas, professores e outras pessoas que retornavam da Feira Literária de Mucugê (Fligê). Dois tiros atingiram o para-brisa do veículo.

Um dos passageiros, que preferiu não ser identificado, contou à reportagem que era por volta de 23h quando, na BA-052, conhecida como estrada de Ipirá, os disparos ecoaram na parte interna do ônibus. O motorista chegou a correr para o corredor na tentativa de se resguardar.

Quem já estava lá, sem entender o que estava acontecendo, também se protegeu como pôde: todos ficaram abaixados aguardando um sinal de segurança. Foi quando um homem se identificou como policial e, armado, reagiu aos tiros.

Nada foi levado dos passageiros, mas os bandidos, que estavam a bordo de um Fiat Palio, de cor branca, conseguiram fugir.

Segundo o homem, não havia sinal de celular no local, o que impossibilitou que a Polícia Militar fosse acionada.

"Ouvi quatro tiros. O motorista abandonou a cabine e entrou no corredor avisando que eles iam atirar, depois ouvimos os pipocos. Ficamos preocupados com o policial", lembra ele.

O CORREIO tentou contato com a empresa Cidade Sol, que opera linhas interestaduais e intermunicipais, mas não obteve retorno.

Os momentos de tensão duraram quase meia hora, até a chegada da polícia, que foi avisada sobre o ataque por outros motoristas que retornaram para Itaberaba, após perceberem a ameaça.

"Permanecemos abaixados, sem saber o que tinha acontecido. Começamos um ajudar o outro. A polícia chegou com três carros da PM de Itaberaba. Conseguimos retornar para um posto de gasolina e encontramos o pessoal do outro ônibus. Ficamos por lá por uns 20 minutos apenas. O motorista disse que a estrada é perigosa e é comum ter assalto aos ônibus na região", completou o passageiro.

Ainda de acordo com ele, o veículo utilizado pelos bandidos na ação foi visto pouco depois, em um outro ponto da estrada. "Tive muito medo, principalmente na hora da troca de tiros. Eu imaginei que seriam ladrões de carro-forte, ou ladrões de banco, que costumam fechar as duas saídas da cidade", disse, ao comentar que, dentro do ônibus havia dois estrangeiros que ficaram 'muito confusos'.

"Todos aplaudimos a ação do policial e agradecemos pela defesa. Foi só um susto, mas um grande pânico coletivo", completou.

De acordo com passageiros, o veículo foi encaminhado à perícia.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Mucugê) foram acionados, pelo 190, por pessoas que denunciavam um assalto cometido por cerca de dez homens, próximo à cidade de Itaberaba. Diferente da versão relatada ao CORREIO por um dos passageiros, no entanto, a corporação afirmou que houve assalto.

"As vítimas contaram aos policiais que os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo contra alguns veículos e roubaram os passageiros de um ônibus intermunicipal, além das pessoas que estavam em carros particulares. A equipe policial realizou ronda pelo entorno do local do crime, porém ninguém foi encontrado", diz a nota.

Procurada pelo CORREIO, a Polícia Civil ainda não deu retornos sobre as investigações.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.