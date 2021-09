Bandidos em fuga fazem grávida e criança reféns e gravam vídeo em Cícero Dantas

Dois homens armados invadiram uma residência, no município de Cícero Dantas, no nordeste baiano, na noite desta quarta-feira (8), e fizeram moradores reféns, enquanto fugiam da polícia. A dupla havia sido denunciada por moradores e acabou localizada por policiais militares da CIPE Nordeste no imóvel.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, ao se aproximarem da localidade indicada, os PMs receberam mais informações de que os envolvidos fugiram em direção a uma casa e fizeram uma gestante e uma criança de reféns.

Os criminosos então começaram a gravar um vídeo, com os reféns sob a mira de uma arma, e solicitaram a presença da família, de advogados e da imprensa para sair da casa. Enquanto as pessoas convocadas não chegavam, as negociações foram realizadas pela guarnição.

Das 20h de ontem até as 4h desta quinta-feira (9), já com a presença de familiares e advogados, os homens cederam, foram conduzidos à delegacia da cidade e foram apreendidas duas pistolas e drogas.