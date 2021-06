Bandidos explodem agência bancária em Conceição do Almeida

A Agência do Banco do Brasil na cidade de Conceição do Almeida, a cerca de 120km de Salvador, teve caixas eletrônicos explodidos por bandidos que tentavam assaltar o local. O caso aconteceu durante a madrugada de domingo (13) e teve a ação de quatro homens, de acordo com a Polícia Civil. Apesar da ação, e da destruição, eles não conseguiram levar nenhuma quantia em dinheiro.

A agência, no entanto, ficou com boa parte das dependências destruídas. Paredes, portas e equipamentos ficaram danificados.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que a 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (Cipm) foi acionada por volta das 3h30 para ir até o banco que fica na Praça Doutor Edgar Tupinambá, no centro da cidade. No entanto, os criminosos já tinham fugido quando a guarnição chegou.

Os PMs fizeram diligências para tentar encontrar os culpados, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil foi acionada para periciar o local.

O caso é investigado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e a 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus), com apoio da Coordenação de Operações Especiais (COE).