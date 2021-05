Bandidos explodem agências bancárias em Correntina

Três agências bancárias foram explodidas no município de Corrrentina, na madrugada desta sexta-feira (7). Os criminosos estavam em dois carros e saíram atirando pelas ruas da cidade. As agências ficaram destruídas após as explosões.

Segundo informações da Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) já foi acionado para realizar perícia no local. E equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) estão a caminho da cidade. Policiais da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Santa Maria da Vitória e da Delegacia Territorial (DT), de Correntina, realizam os levantamentos iniciais sobre a explosão.

As informações sobre o crime também foram compartilhadas com com polícias civis de outros estados para a localização dos criminosos. Não houve feridos na ação e ainda não há informações sobre roubo de dinheiro.