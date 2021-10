Bandidos explodem e roubam cofre de posto de gasolina

O cofre de um posto de gasolina que na BA-526, em Simões Filho, foi roubado após uma grande explosão no estabelecimento, na madrugada desta segunda-feira (11). Com o impacto, a estrutura do posto foi abalada e paredes vieram abaixo. Um dos suspeitos de participar do crime acabou ferido e morreu horas depois.

Segundo informações da Polícia Civil, seis homens participaram da ação. Policiais militares da 22ª CIPM estiveram no local, onde confirmaram que o cofre foi roubado na ação.

Um dos homens acabou se ferindo na explosão. Segundo a polícia, o corpo dele dentro de um veículo com restrição de roubo, nas proximidades do Hospital do Subúrbio, em Periperi. Foram expedidas as guias de perícia e remoção.

O vigilante do posto teria sido agredido com coronhadas pelos bandidos, segundo informações da TV Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, foi expedida a guia de perícia no local do crime e câmeras de segurança do estabelecimento irão auxiliar nas investigações.