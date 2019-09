Bandidos incendeiam 15 carros de luxo no Ceará; veja vídeo

Foto: Leonardo Maia/Especial para O Povo

Pelo menos 15 carros de luxo da Renault do modelo Captur e um carro popular do modelo Kwid foram incendiados em um ataque criminoso na manhã desta terça-feira (24), no bairro Papicu, no Ceará.

Uma grande quantidade de fumaça foi dissipada e vista a metros de distância do local.

Os veículos eram parte do estoque de carros novos da concessionária Renault Regence, na Avenida Santos Dumont.

De acordo com um funcionário do local, o incêndio começou por volta das 10 horas.

Cada carro, segundo ele, custa em média R$ 100 mil.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local apagando o fogo.

Funcionários e moradores do local se reúnem perto do estacionamento onde aconteceu o crime.