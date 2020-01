Bandidos invadem campo de futebol e matam jovem a tiros no Alto da Terezinha

Um jovem foi morto após ser arrancado à força de um campo de futebol localizado na Rua Ana Lúcia, no bairro do Alto da Terezinha, na tarde do último sábado (4). De acordo com a Polícia Civil, Guilherme Santos Ferreira, de 19 anos, foi surpreendido por cerca de quatro criminosos não identificados que executaram disparos contra ele. A vítima morreu no local.

Ainda segundo a polícia, os familiares do rapaz informaram desconhecer qualquer envolvimento de Guilherme com a criminalidade.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da Base Comunitária de Segurança Rio Sena foi acionada através do Centro Integrado de Comunicações (Cicom), da Secretaria de Segurança Pública (SSP), e informada de que havia um homem baleado na via.

A vítima não resistiu aos ferimentos e a área foi isolada para que o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) fosse acionado para realizar a perícia e remoção do corpo.

Também em nota, a Polícia Civil informou que foi acionada via Cicom para atender uma ocorrência de homicídio. No local, foi constatado que o rapaz havia sido baleado por quatro homens, não identificados, que o levaram até um campo de futebol e o executaram a tiros.

A autoria e motivação serão apuradas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/Baía de Todos os Santos).

* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier