Bandidos tentam roubar mochila e atiram em homem no IAPI

Um homem identificado como José Oliveira de Sousa Filho, 54 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto no IAPI, na tarde desta sexta-feira (15). Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) e seu estado de saúde não foi divulgado.

José contou para os investigadores do posto policial do hospital que estava subindo uma ladeira, próximo do Conjunto Barreto de Araújo, quando foi surpreendido por dois homens. Os bandidos estavam em um carro de modelo Volkswagen Gol, cor preta, e que tinha vidros escuros.

Quando o veículo se aproximou de José, o carona sacou a arma e, com ela em punho, colocou o braço para fora do carro. O homem contou que o bandido disse apenas “perdeu, perdeu” e pediu a mochila que ele estava carregando. Durante o assalto, o criminoso fez um disparo que acertou o lado direito do abdômen de José.

Os bandidos fugiram em direção ao Retiro, sem levar os pertences da vítima. Pessoas que passavam pelo local socorreram o homem para o HGE, onde ele deu entrada às 16h48 e permanecia internado até o início desta noite.