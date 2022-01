Banhistas encontram corpo boiando na praia do Farol da Barra

A segunda-feira (24) começou agitada no bairro da Barra. Horas após um turista reagir a um assalto que terminou com vítima e bandido feridos, banhistas encontraram um corpo boiando na praia do Farol da Barra.

De acordo com a Polícia Civil, a pessoa que foi encontrada morta foi vítima de afogamento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), o resgate foi feito por volta das 8h30, por uma equipe do 13º Grupamento de Bombeiros Militar (GMAR).

O homem foi encontrado já sem vida próximo ao restaurante Barra Vento. Ele foi retirado do mar e colocado na areia da praia, sendo levado em seguida para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, onde aguarda identificação. Não há informações sobre o que provocou o afogamento.