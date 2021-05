Bar é interditado em Juazeiro por descumprir medidas restritivas

Um bar na Avenida Flaviano Guimarães, em Juazeiro, foi interditado na noite da sexta-feira (28) por descumprir as medidas de restrições contra a covid-19 na cidade. Uma equipe de fiscalização da prefeitura formada pela Vigilância Sanitária, Guarda Civil, agentes de trânsito e fiscais de postura fizeram a ação, com apoio da Polícia Militar.



O bar estava funcionando sem alvará sanitário e o dono é reincidente no descumprimento do decreto de restrições, segundo a prefeitura. De acordo com o decreto municipal, em concordância com o decreto estadual, estabelecimentos comerciais no município devem fechar as portas às 21h até o dia 1º de junho.



“A fiscalização do toque de recolher baseada no decreto está acontecendo em Juazeiro agora de forma mais intensa. A Vigilância Sanitária já começou a interditar estabelecimentos infratores que insistem em descumprir os decretos do Estado e do Município”, diz o diretor de Vigilância Sanitária em Juazeiro, Djalma Amorim.



O bar vai permanecer fechado “Primeiramente, a gente pede para que o estabelecimento cumpra as determinações às 21 horas. A desinterdição vai ocorrer no momento em que regularize a situação, pague a multa e volte a cumprir o horário estabelecido no decreto no sentido de contribuir com o combate ao coronavírus”, explica Djalma.



Proibições

O decreto proíbe a venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio (delivery), no período das 18h de 28 de maio de 2021 às 05h de 31 de maio de 2021. Durante esse período, o atendimento presencial nos estabelecimentos comerciais que funcionem como bares, restaurantes e congêneres, até 20h30, com serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação até a 00h.