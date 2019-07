Bar promove curso inédito de sobrevivência em pub

Um curso inédito na capital baiana será ministrado nesta terça-feira (30), às 20h30, pelo beer sommelier John Cardoso. Com o título de Guia de Sobrevivência num Pub, a iniciativa do The Bunker - Beer Culture, bar localizado na Pituba, é inserir os alunos no mundo da cerveja artesanal.

No evento, John vai explorar a cultura dos pubs ingleses, falar dos seus ritos e costumes, incluindo uma degustação com cinco cervejas especiais, selecionadas para a ocasião. Com vagas são limitadas, as inscrições, no valor de R$ 70, já estão acontecendo no site do Sympla.