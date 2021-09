Barbeiro é morto a tiros enquanto bebia em bar de Boa Vista de São Caetano

O barbeiro José Carlos Ataíde da Silva, de 47 anos, foi morto a tiros na noite do sábado (4), na Rua Angélica Rocha, em Boa Vista de São Caetano. Ele estava em um bar bebendo com amigos quando três homens armados chegaram atirando.

Segundo a Polícia Civil, familiares disseram que a barbearia de José Carlos recebia vários clientes e traficantes da localidade podem ter achado que ele estava repassando informações para criminosos rivais. Amigos dizem que ele não tem envolvimento com o crime.

Guias de perícia e remoção do corpo foram expedidas. A polícia também solicitou iamgens de câmeras de segurança próximas. Testemunhas também foram intimadas para prestar depoimento.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Também na noite de ontem houve outro homicídio registrado em Salvador. Fernando Reis Moreira, 20 anos, foi baleado na Rua do Areial. Socorrido para o Hospital do Subúrbio, ele não resistiu aos ferimentos. Autoria e motivação ainda são ignorados. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios BTS, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).