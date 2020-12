Barbeiro Miserê finaliza os preparativos para o Natal Sem Fome de Canabrava

A pandemia bem que tentou, mas não conseguiu acabar com uma ação de solidariedade que já se transformou em tradição no bairro de Canabrava, em Salvador. O projeto Canabrava Sem Fome de 2020 será mais tímido que o dos anos anteriores, mas os organizadores garantem que vai acontecer.

Cestas básicas embaladas nesta quarta-feira (23), em Canabrava (Foto: divulgação)

A ideia é simples: um grupo de moradores recolhe alimentos, brinquedos e roupas doados por outras pessoas e entrega para famílias carentes da região. Os alimentos são organizados em cestas básicas, e os brinquedos e roupas são entregues de forma unitária no dia 25 de dezembro.

No ano passado, eles conseguiram montar 828 cestas básicas com as doações. Este ano, até o início da noite desta quarta-feira (23), os voluntários acreditavam que conseguiram fechar um número próximo de 500 cestas. O projeto existe há 15 anos e foi idealizado pelo barbeiro Cosme Filho, o Miserê, como é conhecido no bairro.

São escolhidas famílias em vulnerabilidade social (Foto: Betto Jr/ Arquivo CORREIO)

Ele contou que passou por dificuldades na infância, algumas vezes sem ter até o que comer, e que por conta dessa experiência resolveu ajudar quem passa hoje pela mesma situação. Chamou quatro amigos para ajudar na arrecadação e o projeto ganhou vida. Atualmente, são 25 colaboradores.

“Nossa meta esse ano era consegui montar pelo menos mil cestas básicas. A gente vinha crescendo, ano após ano, mas a pandemia atrapalhou. A gente espera consegui montar 500 cestas [mesmo número de 2017]. Temos 1.300 famílias cadastradas”, afirmou Miserê.

Miserê começou o projeto com quatro amigos (Foto: Betto Jr/ Arquivo CORREIO)

O cadastro é feito pelo grupo e leva em consideração a situação de vulnerabilidade das famílias, priorizando aquelas que são chefiadas por mulheres e que não têm renda fixa mensal. As cestas já estão sendo montadas e os brinquedos embalados, mas a arrecadação segue até às 20h desta quinta-feira (24), na Rua Jornalista Regina Célia Santana Dias, 59, em Canabrava. Basta perguntar onde fica a Barbearia do Miserê e todo mundo indica.

Menino leva cesta básica para casa (Foto: Marina Silva/ Arquivo CORREIO)

A data da entrega será a mesma dos anos anteriores, dia 25 de dezembro, no Final de Linha do bairro. O CORREIO cobriu as entregas de 2017 (500 cestas) e 2018 (700 cestas). Confira os relatos dos moradores.

Para evitar aglomeração e organizar a fila, esse ano o chão será demarcado. Brinquedos e roupas serão entregues do outro ponto do bairro para escapar de tumultos, e desta vez não haverá pula-pula para as crianças nem distribuição de acarajé.