Barça assina acordo com Neymar e encerra processos na Espanha

A diretoria do Barcelona anunciou nesta segunda-feira que assinou um acordo extrajudicial com o brasileiro Neymar, que defendeu o clube entre 2013 e 2017, quando se transferiu ao Paris Saint-Germain em uma transação que custou 222 milhões de euros (R$ 1,36 bilhão na cotação atual), para encerrar processos pendentes entre as partes na Espanha.



"Foi assinado um acordo entre o Clube e o jogador para encerrar as ações judiciais pendentes entre as duas partes: três ações trabalhistas e uma cível", declarou o time espanhol em uma nota oficial, acrescentando que o fechamento dos processos foi feito de "forma amigável".



A direção do Barcelona não divulgou os valores do referido acordo. Neymar, por outro lado, ainda não se posicionou sobre o anúncio.



As ações foram movidas após Neymar afirmar que bônus salariais deixaram de ser pagos a ele antes de sua transferência ao Paris Saint-Germain. O brasileiro, então, processou o clube catalão em 46,3 milhões de euros (R$ 283,2 milhões). No entanto, a Justiça da Espanha decidiu que o brasileiro deveria devolver cerca de 6 milhões de euros (R$ 40 milhões) ao Barcelona por quebra de contrato.



A mudança de Neymar do Santos para o Barcelona também foi cercada de problemas legais, o que levou a Alta Corte da Espanha a iniciar uma investigação de fraude e corrupção do jogador, que negou qualquer irregularidade, por causa do valor de sua transferência. Essa transação também levou o então presidente do clube, Sandro Rosell, que mediou o negócio, a renunciar em 2014



Antes de renovar com o Paris Saint-Germain, Neymar se aproximou do Barcelona e namorou com um retorno. No entanto, a pandemia do novo coronavírus não permitiu que o brasileiro e o clube espanhol dessem prosseguimento com a negociação.