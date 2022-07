Barco que levava cerveja e botijões de gás vira na ilha de Boipeba

Um acidente com um barco de transporte deixou o mar da ilha de Boipeba, na região do baixo sul da Bahia, repleto de caixas de cerveja e botijões de gás. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (26).

De acordo com informações da Marinha do Brasil, a notificação do acidente só ocorreu à noite, quando não havia mais nenhum resíduo da embarcação no mar. Informou ainda que ninguém ficou ferido e que um inquérito para apurar as causas do incidente.

Imagens exibidas na TV Bahia mostram que o barco virou e que a mercadoria caiu na água. É possível ver, ainda, pessoas tentando pegar as caixas de cerveja e botijões para tirá-las do mar.

Um outro barco realizou o reboque da embarcação danificada. Não há informações se o barco prestava serviço para alguma empresa.