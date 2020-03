Bares e restaurantes do Mercado do Rio Vermelho serão fechados a partir de quarta (25)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) suspenderá o funcionamento dos salões de bares e restaurantes dentro do Centro de Abastecimento do Estado (Ceasa) e dos Mercados do Rio Vermelho (Ceasinha), Paripe, Ogunjá e 7 Portas, a partir de quarta-feira (25). A ação atende ao decreto municipal que visa diminuir a aglomeração de pessoas na cidade e conter o avanço do Covid-19.

Os bares e restaurantes podem optar pelos serviços de delivery, drive thru ou entrega na porta dos estabelecimentos. Os boxes de hortifrutigranjeiros, cereais e demais itens essenciais para alimentação da população seguem em funcionamento, obedecendo à novo horário:

A partir de terça-feira (24/3):

- Mercado do Rio Vermelho: segunda a sábado das 8h às 16h / domingo fechado

- Paripe: segunda a sábado das 5h às 16h / domingo fechado

- Ogunjá: segunda a sábado das 8h às 16h / domingo fechado

- 7 Portas: segunda a sábado das 6h às 16h - domingo 8h às 12h / Feira das Folhosas: domingo a domingo das 0h às 5h

A partir de sexta-feira (27/3):

- Ceasa:

Abertura segunda - quarta - sexta:

3h para permissionários e cargas (apresentando credencial de acesso)

4h clientes

Fechamento: às 17h



Terça e quinta: das 5h às 17h

Sábado: das 5h às 13h