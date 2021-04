Bares e restaurantes voltam a funcionar nesta quarta-feira (7)

Os bares e restaurante de Salvador voltam a funcionar a partir desta quarta-feira (7). Segundo o cronograma de retomada das atividades não essenciais divulgado pela prefeitura na semana passada, esse segmento poderá operar de quarta-feira a domingo, das 11h às 20h. Mas, um decreto do governo do estado divulgado nesta terça-feira (6) determinou a probição de venda de bebidas alcóolicas no sábado (10) e no domingo (11). Ou seja: os bares podem abrir, mas não vai rolar a cervejinha gelada.

A decisão desanimou alguns donos de bares e restaurantes. Rafael Prazeres, dono do Oxente bar e Petiscaria, no Cabula, disse que vai manter o estabelecimento fechado. Ele explica que o horário liberado de quarta a sexta é quando normalmente os bares ainda estão fechados. Os clientes começam a chegar por volta das 19h, quando, pelas novas regras, já precisariam começar a 'passar a saideira' para os bares baixares as portas às 20h.

"A gente tem a ânsia de querer voltar logo, mas tem que ser algo pensado para não dar prejuízo. O Oxente Bar e Petiscaria tem as características e filosofia de barzinho raiz. Então, nosso forte é vender cerveja gelada e variedades de petiscos. Aos finais de semana vendemos almoço. Nosso delivery não é nada muito expressivo. Então abrir sem comercializar bebidas alcoólicas e com esse horário restrito, não cobriria nem 40% do nosso custo básico com as contas e funcionários", explica o empresário.

Os horários ainda levantam dúvidas na cabeça de Márcio Oliveira, dono do Point do Caranguejo, em Paripe. De acordo com o empresário, não há atratividade em seu negócio sem a comercialização de bebidas. "São o nosso carro-chefe e, apesar de não representar o principal do faturamento, é a cervejinha gelada que abre os olhos e o apetite para nossos pratos e especialidades", disse. O restaurante abre nesta quarta (7) e ele avaliará junto aos sócios a viabilidade de continuar funcionando no decorrer da semana.

Os shoppings funcionam até sábado às 19h, mas os bares e restaurantes que tiverem acesso independente poderão funcionar nos mesmo dias e horários do restante da categoria. As lanchonetes também voltam a operar de quarta a domingo, das 7h às 15h.

O plano de retomada das atividades foi dividido em quatro fases. A primeira é a roxa, quando apenas serviços considerados essenciais funcionam e os demais serviços ficam suspensos. Estava em vigor até o domingo passado.

A segunda fase é a vermelha, quando as atividades não essenciais funcionam de forma escalonada, 8h por dia, com algumas restrições, fechando dois dias por semana, e com toque de recolher às 20h. A etapa começou essa semana.

As duas últimas fases são a amarela, quando a abertura ainda será escalonada, mas o toque de recolher será às 23h, e a verde, com aberturas escalonadas e sem toque de recolher. Ainda não há previsão de quando essas fases serão ativadas.