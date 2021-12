Bares, hotéis e restaurantes apostam em festas menores para a Virada de Ano

Serviços de buffet incluso, open bar, fogos de artifício, música e a oportunidade de pular sete ondinhas, se possível. Sim, dá para encontrar tudo isso longe da rota das festas badaladas e de grande porte. Essa é a aposta de restaurantes, bares e hotéis da capital e região metropolitana para atrair quem vai preferir passar a noite da virada fora de casa, mas sem tanto holofote na hora entrar com o pé direito em 2022.

E opções não faltam. Conseguimos listar 12 locais com serviço de ceia para o Réveillon com preços que variam de R$ 240 até mais de R$ R$ 10 mil, a depender do local, do tipo de pacote e de quanto o bolso permitir (Veja na lista abaixo). Um desses lugares é o Restaurante Póstudo, no Rio Vermelho, que preparou um menu assinado pelo chef Severino Silva, caprichou nos detalhes da decoração e vai garantir a sobremesa grátis como um mimo de ano novo. A casa deve receber, no máximo, 70 pessoas.

No Restaurante Póstudo, o serviço all inclusive vai custar R$ 240 por pessoa

(Foto: Divulgação)

“Com a pandemia, a festa de ano novo mudou muito. Estamos todos mais cautelosos. Vamos fazer um controle com limitação de pessoas para trazer conforto e organização para as famílias virem curtir a virada de forma agradável e alegre, sem aglomerar”, pontua a proprietária do restaurante, Janaína Araújo.

Outro lugar que vai contar com uma programação mais intimista com uma festa menor é a Casa Di Vina Boutique Hotel, no Farol de Itapuã. A expectativa é receber 170 pessoas, como destaca a sócia Luisa Prosepio.

“Desde de outubro a gente já vinha recebendo muitas solicitações. Já no primeiro lote vendemos todos os bilhetes que eram só para o Réveillon. Hoje, temos pouquíssimas vagas para o pacote com hospedagem mais a festa com a ceia. Além da comida, o ambiente que é o ar livre é um grande atrativo, ainda mais agora na pandemia, num ambiente que as pessoas procuram mais jardim, área verde. Mas também vamos ter o Micro Trio que é uma banda muito bacana”.

De última hora

Já a proposta do Blue Praia Bar, na Praia do Buracão, no Rio Vermelho é fazer um réveillon para quem estava sem programação e quer um lugar diferenciado, que ofereça essa experiência. O sócio Sérgio de Morais afirma que o movimento de procura é bem positivo. Ele associa a demanda ao fato de ter muita gente que não viajou, seja pela alta do dólar ou por conta da instabilidade da pandemia.

O Blue Praia Bar viu o movimento de vendas crescer, principalmente, nos últimos dias do ano

(Foto: Divulgação)

“A gente acaba sendo um refúgio urbano, mas sem se isolar, sem perder o charme de passar a virada com o pé na areia. Na verdade, vem até surpreendendo a procura. A gente tem uma área coberta arejada confortável com camas, redes flutuantes, mesas baixas e altas até chegar na areia para curtir a praia. São vários espaços onde as pessoas podem ficar bem espalhadas em diferentes lugares”, ressalta.

Também no Rio Vermelho, o Novotel é mais um espaço que apostou em um formato menos aglomerado. A gerente comercial Paloma Fernandes afirma que a programação vai ter som ao vivo com Elpídio Bastos e dj para virada no Rooftop, além da ceia especial de réveillon.

“Sem dúvida, tivemos que nos adaptar nesses novos formatos de festas para segurança de todos. O movimento começou a melhorar essa semana depois do Natal e percebemos que as pessoas estão decidindo de última hora. Ainda é preciso ter todos os cuidados e seguir os protocolos de sanitização sem perder a magia da virada, mantendo os distanciamentos e evitando aglomerações”.



1) Hotel Deville Prime Salvador (@devillesalvador)

O hotel conta com a opção de pacote de hospedagem para o período Ano Novo /Réveillon entre 30 de dezembro a 2 de janeiro de 2022.

Quanto custa: A partir de R$ 2.480 + taxas (sem mínimo de noites para dois adultos com café-da-manhã e ceia da virada já inclusas em acomodação na categoria luxo). O valor pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros.

Reservas: pelo telefone (71) 2106-8500, pelo 0800 703 1866, WhatsApp +55 41 3219-4004 ou e-mail: reservas.ctr@deville.com.br.

*

2) Pelô Bistrô do Hotel Casa do Amarelindo(@casa do amarelindo)

No dia 31, o bar do terraço panorâmico funciona a partir das 23h. Reserva obrigatória.

Quanto custa: Consulte informações junto ao hotel

Reservas: (71) 3266-8550

*

3) Fasano Salvador (@fasano)

A equipe do chef Lomanto Oliveira criou um menu exclusivo para o restaurante. Uma novidade desde ano será a opção de um menu vegetariano. Após a ceia, a virada terá início no Rooftop, com o DJ Enrico Masiero.

Quanto custa*: R$ 580 (jantar não harmonizado)/ R$ 997 (jantar harmonizado)/ R$ 1,1 mil (Festa no Rooftop)

Reservas: eventos.ssa@fasano.com.br ou (71) 2201-6332

*por pessoa

*

4) Casa Di Vina Boutique Hotel (@casadivinabahia)

O Hotel, localizado na casa em que o poeta Vinicius de Moraes viveu com sua sétima esposa, Gessy Gesse, apresenta a ceia em 5 tempos, assinada pela chef Maria dos Santos.

Quanto custa: R$ 480 (hóspede do hotel)/ R$ 540 (não-hóspede). Ingresso inclui ceia, bebidas e show.

Reservas: via WhatsApp: (71) 99919-1715



*Crianças até 5 anos não pagam. Crianças de 6 a 10 anos pagam 50%

*

5) Bar da Paciência (@bardapaciencia)

O bar localizado no Rio Vermelho vai promover o Réveillon das Águas. É obrigatória a apresentação da carteira de vacina com pelo menos as duas doses tomadas.

Quanto custa: R$ 450 (mesa Para 4 pessoas)/ R$ 500 (mesa Para 4 pessoas + 1 garrafa de espumante + 1 bandeja de frios/ R$ 300 (Bistrô para 2 pessoas + 1 garrafa de espumante)

Reservas: (71) 9 8809-2388

*

6) Fera Palace (@ferahoteis)

O réveillon será comemorado com um coquetel exclusivo para hóspedes no rooftop do hotel, com DJ, com open bar, menu de finger food assinado pelo chef Fabrício Lemos e sobremesas da chef Lisiane Arouca.

Quanto custa: R$ 10.288 (pacote para duas pessoas. Inclui três noites com café da manhã, além do acesso ao coquetel). A suíte Tower, principal do hotel, está disponível a partir de R$ 20 mil.

Reservas: pelo e-mail reservas@ferahoteis.com ou telefone (71) 3036-9202

*

7) Póstudo (@postudorv)

A virada no Pós-Tudo conta com serviço all inclusive, música e estacionamento gratuito no Free Shopping. A festa vai das 20h às 3h.

Quanto custa: R$ 240

Reservas: (71) 9 9922-0125

*

8) Novotel Salvador (@novotelriovermelho)

A ceia inclui buffet completo com bebida e uma espumante por mesa. Crianças até 6 anos, não pagam.

Quanto custa: R$ 380 (por pessoa)/ R$ 170 (crianças de 7 a 12 anos)

Reservas: (71) 2103-2233 ou no e-mail Hb275-re@accor.com

*

9) 705 Restaurante Bar (@705restauranteebar)

A casa está preparando um menu mini degustação com seis etapas: amuse-bouche, couvert, duas entradas, dois pratos principais, sobremesa, petit fours e café, mais banda e dj.

Quanto custa: R$ 250 (por pessoa)/ R$ 550 (passaporte para duas pessoas + espumante italiano

Reservas: (71) 3901-3705 ou WhatsApp (71) 9 9723-0705

*

10) Blue Praia Bar (@BluePraiaBar)

A virada só acaba às 4h. O bar vai oferecer opção all inclusive: open bar & open food, dois ambientes, open air e espaço coberto, fogos de artifício e estação gastronômica.

Quanto custa: R$ 850 + R$ 85 de taxa (all inclusive). O ingresso pode ser parcelado em até 12 vezes.

Reservas: vendas pelo Sympla (www.sympla.com.br)

*

11) Barraca do Lôro Praia do Flamengo (@barracadoloro)

No réveillon Sete Ondas, o open bar premium conta com cerveja Corona, uísque, vodka, espumante, água e refrigerante. Já no menu, várias são as opções de comidas como buffet de frios, antepasto, pães, saladas, pescados e pratos quentes.

Quanto custa: R$ 600 (mesa all inclusive/ por pessoa) R$ 300 (crianças de 11 a 14 anos)

Reservas: vendas pelo Sympla (www.sympla.com.br)

*

12) Glamping Berilo de Aruá (@berilodearua)

O réveillon será all inclusive, com luau, drinks, apresentações circenses e malabares. O pacote de fim de ano (sexta a domingo) ainda dá direito a café da manhã, massagem relaxante, jantar romântico e disponibiliza bike e stand up para os hospedes.

Quanto custa: R$ 5 mil (pacote com chalé para duas pessoas)

Reservas: via Instagram ou WhatsApp (71) 9 9221-7360