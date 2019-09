Barra Fashion une moda, lifestyle e entretenimento em sua 21ª edição

Moda, comportamento, beleza, informação, música, famosos e gente, muita gente. Mais de mil pessoas passaram diariamente pela Praça Central Euvaldo Luz, do Shopping Barra, para conferir a programação do Barra Fashion, que completou maioridade na semana passada com uma programação que começou na terça-feira (10) com o show de Toni Garrido e terminou neste domingo (15) com um workshop de maquiagem e show do cantor e compositor Ramon Cruz.

Além da praça, o evento se espalhou pelos quatro pisos do shopping. As lojas da Swarovski, Intimissimi, Clube Melissa, Foorli, Caminata, Gregory, Cristalli, Magic Shoes, Delirium, MR Cat, Nossa Bossa, Riachuelo, Live, Cia. Marítima, Carmen Steffens, MOB, Sobrancelha Design, Calvin Klein Jeans, Granado, R. Ventura, Uv. Line, Rufians, Barretes e Shoulder lançaram coleções, deram descontos para o público e fizeram ações promocionais, como a Óticas A Fábrica, que chamou a artista plástica Miu Monteiro para customizar mimos para os clientes.

Parceria do Barra, a Escola Baiana de Arte e Moda colocou sua equipe de Visual Merchandising para fazer uma produção diferenciada nas vitrines, com um carrinho estiloso que destacava cada iniciativa. Coube à instituição também comandar o QG fashion, batizado de EBAM Convida, por onde passaram especialistas de várias áreas dando dicas, conduzindo workshops e trocando ideia com a plateia.

“O EBAM Convida dentro do Barra Fashion foi fantástico, uma verdadeira celebração. Muitas pessoas passaram pelo local, parceiros, amigos e convidados que dividiram conosco suas experiências com bate papos maravilhosos, além das oficinas ministradas pelas professoras da EBAM. Recebemos tantos agradecimentos ao levarmos um pouco da escola para o Barra Fashion, transformando o QG em um espaço único”, comemora a criadora da escola, Graziela Bandeira.

Seguindo esse conceito de plataforma de experiências, unindo lifestyle e entretenimento, a 21ª edição do Barra Fashion também promoveu encontros em sua praça principal, como o do influenciador, colunista e relações públicas Marcos Preto, que convidou o produtor de eventos Diogo Cunha e o músico Edu Casanova para bater um papo sobre moda e música.

Gente e moda

Com produção de Tininha Viana, Almir Júnior e Marcelo Gomes, o site Alô Alô Bahia promoveu o desfile coletivo que deu o start na passarela do Barra Fashion, na quarta-feira (11). Considerada uma das maiores influenciadoras digitais da Bahia, Julia Sampaio abriu o desfile, seguida de um time formado personalidades de diversas áreas, inclusive da imprensa baiana, que apresentaram as tendências da Primavera-Verão das marcas Mitchell, Henks, Chehade, Delirium, MOB, Le Lis Blanc, Foorlí, BO.BÔ, Lacoste, MR Cat, Cha Cha Dum Dum, Calvin Klein Jeans, Sacada, Hering Store, Swarovski, Chilli Beans, Prata & Cia, A Diamantina by A Paulistinha, Melinda Melinda, Trudys, Óticas A Fábrica, Caminata e Barretes.

“Foi um prazer ter participado do Barra Fashion de forma tão atuante e efetiva esse ano. O Alô Alô já cobre a semana de moda há muitos anos, mas essa foi a primeira vez que assinamos um desfile ao lado de Tininha, Almir e Marcelo, do Projeto SSA”, comemora o editor do site, Rafael Freitas. “Fizemos no desfile o que fazemos no site: unir marcas das mais diversas com pessoas das mais diferentes tribos, círculos, grupos”, acrescenta o publisher. “Foi um prazer e, para o ano que vem, estamos preparando uma ação ainda maior, que vai começar antes da campanha do Barra Fashion 2020”, antecipa.

Outro desfile que deu o que falar foi o joalheiro Carlos Rodeiro. Personalidades como o maquiador e fotógrafo Fernando Torquatto dividiram as atenções como o cantor Felipe Pezzoni, da Banda Eva, e o ator Ricardo Tozzi, que atravessou a passarela sob os aplausos do público, que lotou as varandas dos quatro pisos para ver o show de moda.

Algumas presenças afetivas também marcaram esse Barra Fashion. Uma delas foi de Giulia Brugni, 17 anos, filha da top Dany Brugni. A jovem, que já trilha há dois anos uma bem-sucedida carreira de modelo, estava emocionada. “Já desfilei no Barrinha quando era criança, mas ainda não tinha vivido isso. Sempre ficava na plateia vendo a minha mãe e sonhava com o meu dia também”, conta. “Eu fico sem fala porque este é meu 15º ano e foi uma mistura de emoções. Comemorei essa conquista e vi minha pequena desfilar”, comenta Dany.

Outro encontro de família se deu no desfile da Cambodja. Criadoras da marca baiana, as irmãs Fátima, Mariana e Ana Lúcia Berenguer, com a filha Clara, entraram na passarela para comemorar o lançamento da coleção 4 Gerações, que tem como proposta vestir mulheres de várias idades e estilos. “A coleção atualiza os clássicos e traz novos recortes e shapes, além de mostrar que a mulher pode estar bonita em qualquer idade”, explica Fátima.

“Um menino que performa a feminilidade”, foi assim que o jornalista e modelo não-binário Mika, 22, se definiu enquanto aguardava para pisar na passarela pela Cantão no segundo desfile da sua vida. Ansioso, comemorou a conquista. “É muito importante estar incluindo cada vez mais pessoas nesses meios, principalmente o da moda, que é tão diverso”, disse.

De quarta a sexta-feira, desfilaram ainda as marcas Oh, Boy!, Cristalli com Paula Frank, Schutz com UV.LINE, Gregory e Shoulder, apresentando uma moda colorida, estampada, vibrante, na qual a principal tendência é encontrar um estilo e apostar nele.

No sábado (14), a passarela ganhou ares mais esportivos com o desfile da Live!, que rolou enquanto a academia Alpha Fitness promoveu um circuito funcional na praça central do Barra que reuniu vários grupos demonstrando diversas modalidades ao mesmo tempo, seguindo os comandos dos instrutores. O público pode ainda participar de uma aulão de dança que passeou por vários estilos. "Eu passo sempre em frente à academia, mas nunca tive coragem de entrar. Mas hoje, depois de acompanhar tanta gente malhando ao mesmo tempo, tomei coragem. Assim que acabar a aula, vou lá fazer minha matrícula", revelou empolgada a advogada Ana Farias, 43.

Beleza e música

No domingo, a moda deu lugar à beleza com o workshop conduzido pelo consultor de maquiagem de O Boticário, Sadi Consati. Uma das maiores referências no assunto, o profissional fez a make de Iasmine Fernandes, do perfil do Instagram @vamoscachearomundo. A medida que ia maquiando a influencer, ele foi ensinando o passo a passo para uma plateia atenta.

"Tenho duas intenções com esse workshop: inspirar e despertar nas mulheres a vontade de usar mais maquiagem e, consequentemente, se sentir melhor, mais bonita e autoconfiante; entender que a maquiagem é um aliada no dia a dia para melhorar a autoestima. A outra é ensinar a técnica. Eu gosto de ser descomplicado, detalhista, para que elas olhem e consigam reproduzir depois", revela o consultor.

Fechando a semana fashionista, o cantor Ramon Cruz fez um pocket show do seu novo projeto musical, Ramôntico. Com uma produção musical pop e moderna, utilizando mashups e releituras de clássicos que marcaram época, a apresentação trouxe ainda canções autorais do músico que fizeram sucesso nas vozes de Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Cláudia Leite, Fafá de Belém, Bruno e Marrone e Paula Fernandes, entre outros.

