Barra-Ondina deve ganhar até seis empreendimentos imobiliários ainda este ano

O novo empreendimento no lugar do antigo Salvador Praia Hotel, que começou a ser demolido nesta segunda-feira (13), não será o único no trecho Barra-Ondina, em Salvador. O prefeito ACM Neto revelou que pelo menos outros seis empreendimentos imobiliários devem ser lançados na área até o fim deste ano. “Os seis estão aguardando autorização do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) nacional. Depois que o poder público veio e fez seus investimentos, a iniciativa privada também veio”, afirmou o prefeito, na solenidade que marcou o início da demolição do Salvador Praia Hotel, nesta segunda-feira (13).

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (Sinduscon-BA), Carlos Henrique Passos, afirmou que, desde o ano passado, há comentários no meio empresarial sobre empreendimentos que estão sendo licenciados, principalmente na área da Barra-Ondina:

“De fato, as dificuldades que as empresas têm enfrentado nesse licenciamento acabam adiando o momento de lançar”, disse.

Segundo ele, um empreendimento foi lançado na Rua Afonso Celso, na Barra, no fim do ano passado e se tornou sucesso de vendas. “Nas ações de pré-lançamento, vemos que o mercado tem capacidade de absorver bons empreendimentos”.



Passos ponderou que, ainda que o lançamento dos novos empreendimentos não seja suficiente para suprir as necessidades do setor imobiliário, ajuda a estimular outros empresários.

“É um marco importante, na medida que ele ocupa um espaço que não estava sendo ocupado. Não resolve (todo o problema), mas só vai resolver tendo empreendimento. Isso cria um efeito sinérgico para que outras empresas e outros empreendedores possam também acreditar. Através disso, a gente resolve o problema”, diz Passos.