Barragem transborda e causa destruição em Wenceslau Guimarães

Uma barragem transbordou na cidade de Wenceslau Guimarães, no sul da Bahia, na noite de segunda-feira (6). Por volta das 19h, a água da chuva encheu uma represa localizada em uma fazenda no município e alagou o centro da cidade. O prefeito de Wenceslau Guimarães, Carlos Liotério, disse que decretou estado de emergência ainda ontem em razão das fortes chuvas e aguarda reconhecimento da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).

"Criou uma avalanche que afetou mais de 30 famílias. O volume que tinha na barragem era muito grande", narra.

Nesta terça-feira (6), a água do alagamento escoou e a cidade já não está em situação crítica. Porém, o transbordamento deixou rastros. Foram 30 casas afetadas - sendo duas totalmente destruídas -, 25 famílias desalojadas e três desabrigadas. Moradores que perderam as residências se abrigam em casas de amigos e vizinhos. A prefeitura ajudará os residentes que perderam tudo com aluguel social. Não há registro de feridos ou óbitos.

“Lamentamos o ocorrido, abraçamos as família que foram afetadas diretamente, prestamos atendimento emergencial com alimentação, moradia, alojamento. Agora é outro processo com Defesa Civil para ver como devolver o mínimo para essas pessoas que perderam patrimônio”, afirma o prefeito.



Alguns moradores conseguiram recuperar móveis, outros perderam tudo Foto: Reprodução

O gestor municipal explica que a represa pertence a um morador de Gandu, cidade vizinha de Wenceslau Guimarães, e já entrou em contato com o proprietário. No entanto, ele esclarece que a represa não foi construída. “Esse local não é de fato uma represa, se tornou naturalmente uma barragem. Não foi ele [proprietário] que quis construir. Anos atrás a água começou a acumular e foi formando a barragem”, conta.

A Defesa Civil do município informou que não houve rompimento da barragem e confirmou o transbordamento devido às chuvas. Autoridades aguardam manutenção do controle da situação para intervir no local.



*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo