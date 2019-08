Barreiras: Condutor de veículo Amarok é flagrado com CNH comprada por R$ 500

Um homem de 35 anos, que não teve seu nome divulgado, foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da manhã deste domingo (25). Ele transitava com um veículo Volkswagen Amarok no KM 768 da BR 242, trecho do município baiano de Barreiras, e portava uma CNH falsa com dados de outra pessoa..

Segundo informações da PRF, o condutor foi questionado sobre o documento e confessou que comprou a carteira na cidade de Petrolina (PE) e pagou R$ 500 pela confecção do documento.

Durante consulta ao sistema de dados da Polícia, por volta das 11h35 deste domingo, foi constatado que o indivíduo já tem passagem na polícia e na justiça por crimes cometidos anteriormente.

A PRF apresentou a CNH e condutor na delegacia da Polícia Civil de Barreiras (BA). Ainda de acordo com a PRF, inicialmente ele responderá pelos crimes previstos nos artigos 299 e 304 do CTB.