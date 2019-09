Barrichello quer implantar complexo automobilístico na Fonte Nova

A Fonte Nova pode deixar de ser uma praça esportiva exclusiva dos fãs de futebol e se tornar também referência para os amantes do automobilismo. Um grupo de empresários, liderados pelo ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, pretende implantar um complexo da modalidade no entorno da arena. O projeto foi apresentado ao governador Rui Costa nesta terça-feira (10).

O complexo prevê um kartódromo com 850 metros de pista, tamanho mínimo para a disputa de campeonatos oficiais. Ela seria construída onde ficava localizada a piscina olímpica antes da implosão do antigo estádio - atualmente, a área é destinada a estacionamento.

Além de ser utilizado para sediar competições oficiais, a intenção é transformar o kartódromo em local de entretenimento e lazer para o público em geral que gosta de pilotar kart.

Detalhe da pista de kart (Reprodução Farkasvölgyi Arquitetura) Complexo teria também museu e praça de alimentação (Reprodução Farkasvölgyi Arquitetura) Governador Rui Costa recebeu Rubens Barrichello (Paula Fróes/GOVBA)

Detalhe da pista de kart (Reprodução Farkasvölgyi Arquitetura) Complexo teria também museu e praça de alimentação (Reprodução Farkasvölgyi Arquitetura) Governador Rui Costa recebeu Rubens Barrichello (Paula Fróes/GOVBA)

“É um projeto inicial ainda, mas eu tenho um grupo muito forte comigo, que vem fazendo toda essa projeção e eu espero fazer parte dessa Bahia que sempre me trouxe muita alegria. Minha relação com a capital baiana sempre foi muito bonita. No meu último campeonato brasileiro de kart, em 1988, eu fui campeão pela quinta vez aqui na Bahia. Meu primeiro pódio na Stock Car também foi aqui na Bahia”, recordou Rubinho, que pilota na categoria.

O projeto também prevê lojas, corredor de serviços e praça de alimentação. “Vamos ter em torno de 15 mil metros de área bruta locável. Não vai ser um shopping convencional, mas nós estamos trabalhando com a ideia de big box, que são lojas maiores, âncoras num mesmo lugar, com a parte de alimentação. Já temos conversado com algumas marcas que têm interesse”, contou Alexandre Gribel, empresário do setor imobiliário e integrante do grupo que desenvolveu o projeto.

Também está previsto que um museu sobre automobilismo seja construído no complexo. “É uma outra ideia. O futebol tem um legado que não dá para discutir. Agora, o automobilismo tem aí uma questão que, quando a gente fala de Nelson Piquet, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, a gente tem um potencial muito grande e, hoje em dia, através das redes sociais, através até do meu canal nas redes sociais, as crianças querem saber cada vez mais. Isso é um outro projeto que pode ser implantado”, conta Rubinho, que disputou 326 corridas na Fórmula 1, entre 1993 e 2011, e foi vice-campeão mundial em 2002 e 2004.

Por que na Fonte Nova?

Rubinho explicou o motivo de ter escolhido a Fonte Nova entre os 12 estádios construídos ou reformados no Brasil para a Copa do Mundo de 2014. “A Arena Fonte Nova foi escolhida nesse momento pelo sucesso do legado todo que foi deixado para cá. Nós tivemos a chance de olhar algumas das situações e, depois de toda essa passagem, muitas hoje estão abandonadas e em situação até precária. A situação da Arena Fonte Nova é um exemplo para todos nós e eu acho que, podendo acoplar essa situação do kart com as lojas, a gente tem um sucesso garantido. De todas as arenas feitas, a Fonte Nova hoje é a que dá mais resultado, é a mais bem administrada, então isso foi a primeira coisa”.

A localização da praça esportiva também foi fator determinante para a escolha. “Fiquei impressionado com a cidade. O transporte público está muito bom, o deslocamento muito mais fácil, e com a localização da arena. Está a dez minutos de tudo. Para o projeto do kart e para o projeto comercial, é muito importante a localização”, pontua o empresário Alexandre Gribel.

Em análise

A construção do complexo automobilístico ainda não é certa. Uma carta de intenção foi assinada nesta terça e o projeto será analisado no prazo de 120 dias. “Nós vamos fazer uma análise da viabilidade econômica, porque isso permite inclusive que aquela concessão deixe de ser onerosa para o Estado. Foi uma iniciativa dos empresários. O Estado entende que deve ser feita uma parceria público-privada. A proposta foi deles e recebemos com uma muita alegria”, afirma o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães.

“Temos uma carta de intenção para trazer algo novo. Eu tenho um grupo muito bom por trás disso tudo. Temos um projeto grandíssimo para ser analisado e estou muito feliz de ter vindo para cá e, quem sabe, implantar isso aqui”, diz Rubinho.

O governador Rui Costa comentou sobre o encontro em suas redes sociais: "Queremos atrair empresas interessadas em estimular a modalidade esportiva na Bahia através de investimentos e geração de novos empregos. Quem sabe em breve a Bahia não seja inserida nas etapas de circuitos mundiais das competições?", escreveu via Twitter.