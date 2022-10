Batalha judicial sobre divórcio entre Gisele e Tom Brady avança nos EUA

O fim do casamento entre Gisele Bündchen e o marido, Tom Brady, virou um dos assuntos mais comentados dos Estados Unidos. Isso porque, de acordo com o site Page Six, o casal teria avançado no divórcio, e a batalha judicial estaria pronta.

A modelo de 42 anos teria contratado um dos maiores advogados de divórcio da Flórida, Tom Sasser.

O divórcio, no entanto, não estaria complicado em relação à guarda dos filhos, mas sim por causa da imensa riqueza que ambos construíram ao longo dos anos casados, desde 2009. “Tom e Gisele não estão brigando pelos filhos, os dois querem a guarda conjunta”, alegou a fonte.

Os dois tiveram dois filhos, Benjamin, de 12 anos, e Vivian, 9. Além disso, Brady também é pai de Jack, de 15 anos, filho do relacionamento com Bridget Moynahan.

Fim do casamento

Um dos principais motivos do fim do casamento dos famosos teria sido a falta de responsabilidade de Tom em manter o matrimónio, mesmo após os diversos pedidos de Gisele para o jogador se aposentar.

Muitos internautas recordaram que a modelo deixou as passarelas para cuidar mais da família e ponderaram que Brady teria sido ingrato por não ter feito o mesmo.