Bate-papo sobre afronégocio na segunda edição do Vozes do Afroempreendedorismo

Realizado pela Associação de Jovens Empreendedores da Bahia (AJE-BA), o Vozes do Afroempreendedorismo chega a sua segunda edição nesta quarta-feira (2). O evento, que tem como objetivo fomentar e difundir a cultura de afronegócios em seus mais diversos segmentos, recebe nomes de destaque como o músico e empresário Fióti, CEO da Laboratório Fantasma, e a baiana Karine Oliveira, CEO da Wakanda Educação Empreendedora, negócio de impacto social que recentemente participou do programa Shark Tank Brasil, do canal Sony.

O evento, que integra a Semana Global de Empreendedorismo e conta com apoio financeiro do Banco do Nordeste e co-realização do Sebrae, acontece das 15h às 21h, de forma online e gratuita através do YouTube. As inscrições podem ser realizadas através deste link.

A programação do evento traz ainda apresentações em formato de bate-papo sobre temas ligados ao empreendedorismo feminino, startups blacks, intercâmbio entre Brasil e África, além de workshops temáticos.

Segundo o vice-presidente da AJE Bahia, Marcus Casaes, “a intenção é que o evento conecte empreendedores para o debate de ideias, traga representatividade e inspiração para quem está começando, além de possibilitar o networking e oportunidades de negócios”.

Entre os convidados, o Vozes do Afroempreendedorismo contará também com a participação de Barnabé Antônio, idealizador do projeto Afroturismo; Iago Santos, CEO do Traz Favela; Tamila Santos CEO do Afroimpacto e Luciana Amâncio, Jornalista e Assessora de Comunicação para afronegócios.

O encerramento do evento será marcado pelo prêmio Mário Nelson Carvalho, que homenageia personalidades que atuam ativamente no fomento do afroempreendedorismo no Brasil.

Confira a programação completa:

16h – Abertura

Marcus Casaes – AJE-BA

Marcos Dias – IJEX

Ronan Pires – AJE-DF

16h10 – Painel de Negócios: Moçambique

Marcos Dias - Brasil

Lineu Candieiro – Moçambique

16h45 – Painel de Negócios: Angola

Marcos Dias – Brasil

Helder Preza – Angola

17h20 – Banco do Nordeste (Internacionalização)

17h45 – Afroturismo Conectando a Diáspora

Guilherme Soares – Jornalista, CEO Black Bird

Bernabé Manoel – CEO Bernatur

Tânia Neres - Turismóloga

18h20 – Do Empreendedorismo Feminino ao Mergulho com os Tubarões

Luciana Amâncio – Jornalista.

Karine Oliveira – CEO Wakanda Educação

18h45 – Banco do Nordeste (Empreendedorismo Feminino)

19h05 – Aceleração de Negócios

Iago Santos – CEO Traz Favela

Tamila Santos – CEO Afroimpacto

19h40 – Fióti

Um olhar empresarial para a arte

Tiago Azeviche – Moderador

20h35 – Prêmio de Empreendedorismo Mário Nelson Carvalho

Mário Nelson Carvalho

Raymundo Dorea – CEO Engpiso (Homenageado)