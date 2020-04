Enquanto a Copa Sul-Americana continua sem previsão de recomeço antes de junho, de acordo com a Conmebol, o CORREIO aproveita a pausa para disponibilizar os gols da classificação do Bahia diante do Nacional do Paraguai, em fevereiro. O tricolor venceu por 3x0 em casa e 3x1 fora. O adversário na segunda fase será definido por sorteio. Reveja os gols, com imagens do DAZN: