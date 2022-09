Batida entre caminhões na BR-415 matou os dois motoristas envolvidos

Os dois motoristas envolvidos em uma batida na noite da segunda-feira (5), na BR-415, em Itabuna, no sul da Bahia, morreram carbonizados. O caminhão tanque transportava óleo diesel e a carreta transportava papel. O tráfego de veículos ficou com as duas pistas bloqueadas no trecho até a manhã desta terça, quando o incêndio foi contido e os corpos retirados.

Um dos motoristas foi identificado como Mauro Sérgio Almeida, 41 anos, natural de Santa Maria do Salto, em Minas Gerais. O outro motorista ainda não foi identificado. Ambos morreram carbonizados. Os dois corpos estão no Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna.

As causas do acidente são investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas há suspeita que um dos motoristas foi desviar de um cavalo na pista e acabou batendo no outro veículo.

Segundo a TV Santa Cruz, os veículos pegaram fogo logo após a batida. Testemunhas contaram que ouviram explosões no local. Por conta do acidente, o Condomínio Residencial São José, que fica próximo ao local do acidente, ficou sem energia. O fornecimento de energia foi restabelecido na mesma noite.

O Corpo de Bombeiros e equipes da Polícia Rodoviária Federal foram encaminhadas ao local para atender a ocorrência. Por conta do acidente, a pista ficou interditada e o trânsito congestionado na região.